La estética como registro vivo del tiempo
Sobre Nosotros
Un archivo estético en constante actualización
Krónika nace como un espacio editorial donde la estética se trata con el respeto de una disciplina viva. Cada publicación funciona como una entrada cronológica: registra innovaciones, nuevos enfoques clínicos, cambios en la percepción corporal y rituales de cuidado que marcan un antes y un después. No informa por volumen, sino por relevancia cultural, científica y sensorial.
Blog
Radiofrecuencia Facial en Zaragoza: La Tecnología que Redefine la Firmeza Sin Agujas
Lifting sin cirugía en Zaragoza: la revolución del rejuvenecimiento sin bisturí La piel envejece. Es inevitable, natural, hermoso incluso. Pero cuando decidimos intervenir, queremos hacerlo sin renunciar a nuestra identidad. Sin cicatrices. Sin tiempos de recuperación...
Botox en Granada: Entre el mito y la práctica clínica contemporánea
¿Por qué elegir el aumento de labios? Los labios son uno de los rasgos más expresivos del rostro y, sin duda, uno de los que más influye en nuestra autoestima. En los últimos años, el interés por mejorar la forma y volumen de los labios ha crecido exponencialmente, y...
Botox en Madrid: La evolución de un clásico en la medicina estética contemporánea
En los últimos años, hemos sido testigos de cómo ciertos procedimientos estéticos se reinventan sin perder su esencia. El botox es uno de esos tratamientos que ha logrado atravesar décadas de tendencias, adaptándose a nuevas filosofías de belleza que privilegian lo...
Neuromoduladores: una entrada clave en la cronología de la estética actual
Una técnica que redefinió el gesto Cuando la expresión dejó de congelarse y empezó a leerse. En Krónika Estética Contemporánea entendemos cada tratamiento como un hito dentro de una línea de tiempo más amplia. Nada aparece de la nada. Todo responde a un cambio de...
Morpheus8: la tecnología que está redefiniendo la firmeza de la piel en la estética contemporánea
En Krónika Estética Contemporánea observamos la estética como un proceso en movimiento. La piel cambia, las miradas se afinan y los tratamientos evolucionan. En ese archivo vivo de transformaciones, morpheus8 ocupa hoy un lugar destacado: no como una moda pasajera,...
Aumento de mentón en Valencia: evolución estética y evidencia clínica
En el archivo vivo de la estética contemporánea, hay zonas del rostro que ganan protagonismo a medida que cambia nuestra forma de mirarnos. El mentón es una de ellas. Durante décadas fue una estructura casi invisible en el discurso estético, pero hoy ocupa un lugar...
Elegir o no el Microblading
Si buscas una forma de mejorar tu aspecto y aumentar la confianza en ti misma, el Microblading Vitoria puede ser adecuado para ti. Con sus resultados de aspecto natural y su mínimo dolor, el microblading es una opción cada vez más popular para quienes buscan un...