Breve historia del tensado sin cirugía: de las cremas a la energía

La idea de tensar la piel sin bisturí es más antigua de lo que parece y ha fracasado muchas más veces de las que ha funcionado. Repasar ese recorrido no es un ejercicio de nostalgia: explica por qué el público desconfía, por qué el lenguaje comercial del sector arrastra tanta exageración y por qué las técnicas actuales se presentan con una prudencia que hace veinte años nadie tenía.

La era de la promesa cosmética

Durante la mayor parte del siglo XX, la lucha contra la flacidez se libró en el tarro de crema. Los años cincuenta trajeron las fórmulas con placenta y extractos animales; los setenta, el colágeno hidrolizado aplicado en superficie, vendido con la lógica aparentemente impecable de que si falta colágeno, hay que ponerlo. La publicidad de la época es un documento extraordinario de confianza en esa lógica.

El problema era físico, no de calidad del producto. La molécula de colágeno es demasiado grande para atravesar el estrato córneo, y aunque lo hiciera, el colágeno aplicado no se incorpora a la matriz dérmica: eso lo fabrican los fibroblastos siguiendo su propio programa. Las cremas mejoraban la hidratación superficial, y eso se traducía en un aspecto momentáneamente mejor que se confundió con un efecto estructural.

Los años ochenta y noventa aportaron el primer avance real con los retinoides, que sí modifican el comportamiento celular y sí estimulan renovación, aunque de forma lenta y limitada a las capas más altas. Y aportaron también los alfa-hidroxiácidos. Fue el momento en que la cosmética dejó de prometer lo imposible y empezó a hacer bien lo posible, un cambio que el marketing todavía no ha digerido del todo.

La llegada de la energía

El giro conceptual se produjo cuando alguien dejó de preguntarse qué poner sobre la piel y empezó a preguntarse cómo hacer que la piel trabaje. Los láseres ablativos de los años noventa fueron la primera respuesta contundente: vaporizar capas de epidermis y dermis superficial para forzar una regeneración completa. Funcionaba, y los resultados eran notables. El precio era alto: semanas de recuperación, riesgo real de cicatriz y de alteración pigmentaria, y una curva de aprendizaje severa para el profesional.

De esa limitación nació la idea que domina el sector desde entonces: fraccionar. En lugar de tratar el cien por cien de la superficie, tratar columnas microscópicas dejando tejido sano intermedio que actúe como reservorio de reparación. La misma señal biológica con una fracción del daño. Fue un cambio de paradigma que se extendió después a casi todas las tecnologías.

Paralelamente se desarrolló la vía no ablativa, que persigue el estímulo sin destruir la epidermis. Es ahí donde la radiofrecuencia encontró su hueco. En sus primeras versiones de los años dos mil fue bastante criticada, y con motivo: los equipos no medían temperatura, los protocolos eran agresivos y hubo quemaduras y resultados irregulares. La técnica cargó durante una década con la factura de esos comienzos.

Lo que cambió en la última década

La diferencia no vino de subir la potencia, sino de aprender a medir. Los sensores de temperatura por infrarrojos y la lectura de impedancia en tiempo real permitieron trabajar dentro de la franja térmica útil —en torno a los cuarenta grados en dermis— y mantenerse ahí durante minutos, en lugar de disparar energía a ciegas y confiar en lo que el paciente dijera que sentía.

Ese control cambió el perfil de la técnica: menos incidentes, resultados más predecibles y protocolos repetibles. Hoy es una de las opciones más utilizadas para reafirmar la piel sin cirugía en casos leves y moderados, no porque sea la más potente del catálogo, sino porque combina una tolerancia muy buena con la posibilidad de repetir sin acumular agresión. En una disciplina donde el mantenimiento es la norma, eso vale mucho.

El mismo periodo trajo los ultrasonidos focalizados, capaces de depositar energía en planos profundos sin tocar la superficie; la microneedling con radiofrecuencia, que lleva el calor a profundidad controlada a través de agujas; y la generalización de los hilos de sostén. Un catálogo mucho más amplio y, sobre todo, mucho mejor caracterizado en cuanto a indicaciones.

La lección que queda

Si algo enseña esta historia es que los avances reales han sido siempre en precisión, no en intensidad. Cada salto significativo —el fraccionamiento, la medición térmica, la focalización— consistió en hacer lo mismo con más control y menos daño colateral. Las promesas de efectos espectaculares e inmediatos, en cambio, han envejecido todas igual de mal.

La segunda lección es sobre los límites. Ninguna de estas tecnologías elimina piel sobrante, y ese techo no ha cambiado en treinta años porque no depende del equipo sino de la física del tejido. Lo que ha cambiado es la honestidad con la que se comunica. El consentimiento informado moderno, con sus plazos realistas y sus rangos de mejora moderados, es el resultado directo de los excesos publicitarios de las décadas anteriores.

Y la tercera, quizá la más incómoda: la prevención sigue siendo más eficaz que cualquier corrección. La fotoprotección diaria tiene un impacto acumulado que ninguna serie de sesiones iguala. Lo sabíamos en los años setenta y lo seguimos sabiendo. Resulta que el consejo más antiguo del repertorio es también el único que no ha necesitado revisión.